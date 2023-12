Wiederaufbau in der Türkei Erdbebenopfer in Adiyaman fühlen sich von der Welt vergessen

Staub und Getöse liegen über Adiyaman. Bagger wühlen in Geröllhaufen, Bohrhammer knattern auf Betontrümmern; der Verkehr staut sich hupend zurück, wo Straßen wegen Abrissarbeiten gesperrt sind. Knapp elf Monate ist das Erdbeben vom 6. Februar her, doch in dieser gebeutelten Stadt in Anatolien ist an Wiederaufbau noch nicht zu denken. Tausende zerstörte Häuser und Wohnblocks sind abgerissen worden, doch Tausende weitere liegen noch in Trümmern oder stehen wie schwankende Kulissen eines Horrorfilms überall in Adiyaman. Die Überlebenden des Bebens kauern in Containerlagern am Stadtrand und fürchten sich vor dem Winter. Manchmal beneide sie die Todesopfer des Bebens, sagt eine Frau namens Elif: „Die Toten sind jetzt im Himmel, aber wir – wir leben in der Hölle.“