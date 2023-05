Demonstrationen Nach Khan-Verhaftung: Lage in Pakistan weiter angespannt

Der ehemalige Kricket-Star Khan war am Dienstag unter großem Aufsehen in der Hauptstadt Islamabad verhaftet worden. Am Mittwoch wurde er wegen Vorwürfen in Zusammenhang mit Staatsgeschenken angeklagt. Er muss sich in dem konkreten Fall vor Gericht für mutmaßlichen Diebstahl von Staatsgeschenken verantworten, die er in seiner Zeit als Premierminister (2018 bis 2022) erhalten hat. Ihm wird zur Last gelegt, Einnahmen für den Verkauf derartiger wertvoller Geschenke verborgen zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe.