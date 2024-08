Messerangriff in England Nach Krawallen: Britischer Premier kritisiert rechte Gewalt

In der nordostenglischen Stadt Hartlepool griffen Randalierer Einsatzkräfte an, ein Polizeiwagen ging in Flammen auf. Dort wurden acht Menschen festgenommen und mehrere Beamte verletzt. In Manchester vertrieb die Polizei einige Dutzend Menschen in der Nähe eines Hotels, das als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird. Am Dienstagabend hatte es bereits in Southport Ausschreitungen in der Nähe einer Moschee gegeben.