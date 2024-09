US-Wahlkampf Nach Schüssen nahe Trump: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Washington · Die Polizei hat nach einem Schussvorfall in der Nähe von Ex-Präsident Donald Trump einen Verdächtigen festgenommen. Auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts Palm Beach im US-Bundesstaat Florida sei ein Auto gestoppt und der Fahrer in Gewahrsam genommen worden, sagte William D. Snyder von der zuständigen Polizei.

15.09.2024 , 22:45 Uhr

Trumps Wahlkampfteam teilte keine weiteren Details mit. (Archivbild) Foto: Stephanie Matat/AP





(dpa)