Nahost-Konflikt Nach Tod von Häftling: Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel

Nach Angaben der Armee landeten zwei Raketen in der israelischen Stadt Sderot, vier wurden abgefangen und 16 weitere gingen demnach auf offenem Gelände nieder. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern verletzt, einer davon schwer. Bereits am Morgen landeten drei Raketen aus dem Küstenstreifen auf israelischem Gebiet. Verteidigungsminister Joav Galant teilte mit: „Jeder, der versucht, den Bürgern Israels zu schaden, wird es bereuen.“ In der Regel antwortet Israel auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mit einem Gegenangriff.