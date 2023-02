Polizeigewalt : Nach Tod von Tyre Nichols: Sechster Polizist entlassen

Washington Er ist das jüngste Opfer der amerikanischen Polizeigewalt: Tyre Nichols erlag seinen Verletzungen, die ihm mehrere Polizeibeamte zugefügt hatten. Nun wurde ein weiterer Beamter suspendiert.

Nichols war im Januar von der Polizei in seinem Fahrzeug angehalten und von den beteiligten Einsatzkräften brutal zusammengeschlagen worden. Drei Tage nach dem Vorfall starb Nichols im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Sein Tod löste in den USA landesweite Entrüstung und eine neuerliche Diskussion über Rassismus und Polizeigewalt aus. Nichols war ein Afroamerikaner. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Übergriffen der Polizei. Laut der Webseite mappingpoliceviolence.org sind im vergangenen Jahr mehr als 1100 Menschen von der Polizei getötet worden. Den Angaben zufolge ist es für schwarze Menschen in den USA fast dreimal so wahrscheinlich von der Polizei getötet zu werden, wie für weiße.