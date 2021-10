Bilaterale Beziehungen : Nach zehn Jahren - Schwedens Außenministerin in Israel

Nach zehn Jahren - Schwedens Außenministerin in Israel

Ann Linde (r), Außenministerin von Schweden, besucht die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Jerusalem Schweden hatte als erstes westeuropäisches Land offiziell einen Staat Palästina anerkannt. Darauf folgte eine jahrelange diplomatische Eiszeit mit Israel. Nun sollen die Beziehungen wiederbelebt werden.

Nach jahrelanger diplomatischer Eiszeit zwischen den Ländern ist Schwedens Außenministerin Ann Linde zu einem Besuch in Israel eingetroffen.

Die Chefdiplomatin des skandinavischen EU-Landes besuchte zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, nachdem sie am Vorabend in Israel angekommen war.