Nahost Israelischer Politologe zur „Pager-Operation“ im Libanon

Ende der 1990er Jahre lebte der israelische Politologe Shlomo Shpiro in Sankt Augustin und forschte an der Universität Köln zur parlamentarischen Kontrolle von Nachrichtendiensten. Heute ist der Sicherheitsexperte Professor an der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv. Mit dem GA sprach er über die Pager-Angriffe auf Hisbollah-Kommandeure und die Sicherheitsstrategie Israels.