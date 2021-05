Kostenpflichtiger Inhalt: Virtuelles EU-Sondertreffen : Deshalb hat die EU kaum Einfluss im Nahost-Konflitk

Ein Palästinenser betrachtet die Trümmer eines zerstörten Wohnhauses in Gaza-Stadt. Foto: dpa/Mohammed Talatene

Brüssel Die Außenminister der EU fordern sofortige Waffenruhe in Nahost. Aber die 27 Regierungen trennt in ihren Beziehungen zu Israel und den Palästinensern ein tiefer Graben. Warum die EU in der Krisenregion kein großes Gewicht hat.