Nach Tod eines Hamas-Anführers Explodiert das Pulverfass Nahost?

Nur wenige Stunden nach dem Terroranschlag im iranischen Kerman stand für die Hamas schon fest, wer als Hauptnutznießer der Gewalttat ins Visier genommen werden müsse: Israel. Die Bomben von Kerman dienten den Interessen des jüdischen Staates, erklärte die militante Palästinensergruppe, die im Gazastreifen gegen Israel kämpft. Auch iranische Politiker gaben Israel die Schuld an dem Tod von mindestens 95 Menschen in Kerman, und Revolutionsführer Ali Khamenei kündigte Vergeltung an. Zwar bekannte sich der Islamische Staat (IS) am Donnerstag zu dem Anschlag. Doch die Schuldzuweisung an Israel nach den Eskalationen der jüngsten Zeit lässt die Furcht vor einem regionalen Flächenbrand wachsen.