Finnland und Schweden : Zwei Nato-Beitritte und ihre Risiken

Der finnische Präsident Sauli Niinistö (r.) und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Foto: dpa/Markku Ulander

Analyse Finnland und Schweden, jahrzehntelang zufrieden mit ihrer Neutralität, drängen nun mit Macht in die Nato. Was steckt dahinter? Und was schützt sie in der kritischen Phase bis zum tatsächlichen Beitritt?