Konfliktgebiet : Nato besorgt über Lage in Ostukraine

Nato besorgt über Lage in Ostukraine

Ein ukrainischer Soldat in einem schneebedeckten Schützengraben bei Wodjane. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Brüssel/Kiew/Moskau Ungeachtet einer Waffenruhe sterben im Konfliktgebiet Ostukraine weiter Menschen. International wächst die Sorge. Droht der Konflikt zu eskalieren? Deutliche Worte kommen von der Nato und aus Moskau.

Angesichts neuer Angriffe in der Ostukraine hat die Nato der Regierung in Kiew Solidarität zugesichert. Sie stellte aber keine militärische Unterstützung in Aussicht.