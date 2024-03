Polen Nato-Truppen überqueren bei Militärübung die Weichsel

„Wir zeigen, welche Fähigkeiten wir haben, und wir verbinden das mit der Entschlossenheit, sie auch einzusetzen“, sagte Nato-General Gunnar Brügner am Montag in Korzeniowo. Die Übung mit dem Namen Dragon 24 („Drache“) am längsten Fluss Polens fand auf Höhe des Ortes etwa hundert Kilometer südlich von Danzig statt. Das Überwinden eines Gewässers sei eine zentrale Fähigkeit, die eine Armee brauche, um Verstärkung nach vorn zu bringen, erklärte Brügner weiter.