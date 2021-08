Offene Fragen zum Kampf für Menschen in Afghanistan : Nato und EU sind verzweifelt und planlos

Taliban-Kämpfer stehen vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul Wache. Foto: dpa/-

Brüssel Die Nato und die EU wurden von den Ereignissen in Kabul völlig überrollt. Noch am Dienstag der Vorwoche stritten die Mitgliedstaaten miteinander, ob die Abschiebungen nach Afghanistan fortgesetzt werden könnten. Jetzt geht es vor allem darum, die Aufnahme von Flüchtlingen in den afghanischen Nachbarstaaten sicherzustellen.