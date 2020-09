Überraschung in Tomsk : Nawalny-Anhänger feiern Erfolge bei Regionalwahl in Russland

Stimmabgabe bei russischen Regionalwahlen am Sonntag. Die Kremlpartei Geeintes Russland verlor im sibirischen Tomsk die Mehrheit im städtischen Parlament mit seinen 37 Sitzen. Foto: Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Moskau Die Opposition in Russland musste diesmal ohne ihren bekanntesten Anführer auskommen. Und doch hat Alexej Nawalny die Wahl beeinflusst. Seine Mitstreiter feiern Achtungserfolge. Das Machtmonopol der Kremlpartei haben sich aber nicht gebrochen.

In der Metropole Nowosibirsk, die drittgrößte Stadt Russlands, ist die Kremlpartei seit Sonntag nicht mehr stärkste Kraft im Stadtrat. „Hurra, wir haben die Stadt von Geeintes Russland befreit“, schrieb der regionale Stab des Nawalny-Lagers am Montag bei Twitter. Doch trotz der Erfolge der Opposition wird Russland weiterhin von einer einzigen Partei dominiert.

Bei den Abstimmungen in vielen Regionen des Riesenreichs ging es um mehr als nur um neue Gouverneure, Bürgermeister, Stadträte und Abgeordnete der Staatsduma. Sie war für den Kreml zugleich ein Stimmungstest im Land seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosigkeit ist enorm, auch die Armut ist vielerorts deutlich gestiegen. Der Unmut über ungelöste Umweltprobleme treibt zudem viele in Russland um. Ganz im Osten des Landes, in Chabarowsk, gehen seit zwei Monaten Tausende auf die Straße, um sich auch über einen zu großen Einfluss Moskaus auf die Region zu beklagen.

In der Stadt Tomsk, wo sich Nawalny zuletzt aufhielt, schafften zwei seiner Mitarbeiter nach vorläufigen Angaben den Einzug in den Stadtrat, wie die Agentur Interfax meldete. Dort verlor die Kremlpartei ihre Mehrheit. In Nowosibirsk wurde Sergej Boiko von Nawalnys Team in das Stadtparlament gewählt. Boiko arbeitet bereits seit drei Jahren für den Kremlkritiker. Nawalny unterstützte den 37-Jährigen auch im August aktiv. Boikos Team wurde vor der Wahl auch angegriffen, Unbekannte griffen das Büro mit Chemikalien an.