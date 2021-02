Beleidigung eines Veteranen : Nawalny erneut vor Gericht

Moskau/Omsk Erneut muss sich Alexej Nawalny vor Gericht verantworten - wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen. Der Kremlgegner spricht von einem politisch inszenierten Prozess. Unterdessen vermeldet ein sibirisches Krankenhaus den „plötzlichen“ des Arztes, der Nawalny nach dem Giftanschlag behandelte.

Der Oppositionelle hatte im Sommer ein in den Staatsmedien ausgestrahltes Video kritisiert, in dem sich mehrere Bürger für eine Verfassungsänderung aussprachen. „Schaut sie euch an: Sie sind die Schande des Landes“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter über die Menschen in dem Clip und beschimpfte sie als „Verräter“. Einer von ihnen kämpfte im Zweiten Weltkrieg. Deshalb musste sich der Gegner von Präsident Wladimir Putin wegen Verleumdung verantworten.