Nach Giftanschlag : Nawalny wirft Putin „Staatsterrorismus“ vor

Moskau Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat Präsident Wladimir Putin nach dem gescheiterten Mordanschlag „Staatsterrorismus“ vorgeworfen.

Eine ganze Abteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB sei als „Killerkommando“ fast vier Jahre auf ihn angesetzt worden, um ihn zu vergiften, sagte Nawalny dem Sender Echo Moskwy in einem Video-Interview. „Sie hätten das nie ohne einen Befehl Putins getan. Das ist ein handfester terroristischer Akt.“ Der Kreml-Kritiker hält sich derzeit noch zur Reha in Deutschland auf.

In einem am Montag veröffentlichten Video hatte Nawalny auf Grundlage von Recherchen eines Netzwerks internationaler Medien und eigener Daten acht FSB-Mitarbeiter mit Namen und Geburtsdaten als Tatverdächtige genannt. In dem wie ein Spionagethriller aufgezogenen Video sprach Nawalny von „Staatsterrorismus“. Der Oppositionelle hatte Putin zuvor bereits als „Mörder“ bezeichnet. Die nun vorgelegten Daten sollen als Beweise dienen. Aus Moskau gab es dazu zunächst keine offizielle Reaktion.