Wegen Massenproteste : Nawalnys Bruder in Russland zu Hausarrest verurteilt

Moskau Bei Razzien gegen Angehörige und Mitarbeiterinnen des inhaftierten Putinkritikers Alexej Nawalny wurde unter anderen dessen Bruder Oleg festgenommen worden. Nun darf er für zwei Monate seine Wohnung nicht verlassen.

Am Vortag hatte ein anderes Gericht die 30-tägige Haftstrafe von Alexej Nawalny bestätigt. Der Oppositionelle war vor knapp zwei Wochen direkt nach seiner Rückkehr nach Russland noch am Flughafen festgenommen worden, weil er gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. Am kommenden Dienstag will ein Gericht entscheiden, ob eine alte Bewährungsstrafe in richtige Haft umgewandelt wird. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis.