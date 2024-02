Krieg in Nahost Netanjahu bleibt bei Rafah-Offensive

Ungeachtet dringender Warnungen westlicher Partner will der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die militärische Offensive auf die Grenzstadt Rafah im südlichen Gazastreifen ausweiten. Man werde sich in der Frage dem internationalen Druck nicht beugen, betonte er am Wochenende. „Wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich "Verliert den Krieg".“ Das werde er nicht zulassen. Vor dem Beginn einer Offensive werde den Zivilisten in den Kampfgebieten aber ermöglicht, sich in sichere Gegenden zu begeben, sagte er am Samstagabend in Jerusalem.