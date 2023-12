Nahost Netanjahu stellt drei Bedingungen für Ende des Gaza-Kriegs

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte bei einem Besuch der in Gaza kämpfenden Truppen, Israel werde „den Kampf in den kommenden Tagen vertiefen“. In einem Gastbeitrag für das „Wall Street Journal“ (Dienstag) nannte er drei Bedingen für Frieden: „Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden. Dies sind die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen.“