Amtseinführung am Dienstag : Neue britische Premierministerin Liz Truss begleitet viel Skepsis

Antrittsbesuch bei der Queen: Die neue britische Premierministerin Liz Truss am Dienstag auf Schloss Balmoral. Foto: AP/Jane Barlow

London Queen Elizabeth II. hat Liz Truss am Dienstag zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Am Morgen hatte sich Boris Johnson mit einer Rede aus dem Amt verabschiedet. Das Vertrauen in seine Nachfolgerin ist in der Bevölkerung gering.