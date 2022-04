Pandemie : Neue Massentests in Shanghai - Lockdown dauert an

Neue Massentests in Shanghai - Lockdown dauert an

Ein Mann in einem Schutzanzug steht inmitten leerer Straßen in einem abgesperrten Gebiet im Bezirk Jingan im Westen von Shanghai. Foto: Chen Si/AP/dpa

Shanghai Die Null-Covid-Strategie Chinas hat drastische Folgen für die Bevölkerung der Hafenstadt Shanghai. Obwohl der Lockdown auslaufen sollte, werden Ausgangssperren vielerorts wohl beibehalten.

In der schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren sind in der schwer betroffenen Hafenstadt Shanghai am Montag noch einmal alle 26 Millionen Einwohner auf Corona getestet worden.