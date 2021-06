Spannungen wegen Brexit : Neue Regierungschefs in Nordirland bestätigt

Neue Regierungschefs in Nordirland bestätigt

Paul Givan ist neuer First Minister in Nordirland, wo es aus historischen Gründen zwei Regierungschefs gibt. Foto: Liam Mcburney/PA Wire/dpa/Archivbild

Belfast Seit 1998 gibt es in Nordirland zwei Regierungschefs - einen aus dem katholischen Lager und einen aus dem protestantischen. Das Parlament hat nun den Kandidaten der größten Fraktion bestätigt.

In der ehemaligen britischen Unruheprovinz Nordirland sind am Donnerstag die Posten der beiden Regierungschefs neu besetzt worden.

Givan übernimmt als Vertreter der größten Fraktion in der nordirischen Regionalversammlung in Belfast den Posten des Regierungschefs (First Minister) von Ex-DUP-Chefin Arlene Foster. O'Neill war bereits seit vergangenem Jahr für Sinn Fein als Vize-Regierungschefin im Amt und wurde nun bestätigt.