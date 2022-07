Ukraine-Krieg : Neue Russland-Sanktionen der EU ab heute

Brüssel Über das sechste Paket mit Russland-Sanktionen wurde in der EU wochenlang gestritten. Bei Nummer sieben geht nun alles ganz schnell - obwohl es diesmal um ein ganz besonders kostbares Gut geht.

Die neuen Russland-Sanktionen der EU sollen heute in Kraft treten. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten brachte in Brüssel das schriftliche Beschlussverfahren auf den Weg, wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten.