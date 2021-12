Google, Apple, Facebook und Co : Neue Spielregeln fürs Internet

Das Europaparlament will mit zwei Gesetzen die außerordentliche Marktmacht der globalen Digitalkonzerne wie Google und Facebook begrenzen. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Jaitner

Brüssel Ist die ungeheure Marktmacht von Internetgiganten wie Google, Apple, Facebook und Co bald zu Ende? Mit zwei Gesetzen will die EU neue Regeln aufstellen. Am heutigen Mittwoch steht die finale Abstimmung des sogenannten Digital Markets Act im Europäischen Parlament an. Damit soll die Regulierung von Online-Plattformen modernisiert und die Marktmacht großer Tech-Konzerne beschränkt werden. Man hofft, so eine neue Fairness herzustellen.