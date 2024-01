Gaza-Krieg Neuer Außenminister sieht Israel im „Dritten Weltkrieg“

Proiranische Milizen griffen erneut Ziele des US-Militärs im Irak und in Syrien an. Der „Islamische Widerstand im Irak“ reklamierte am Dienstag unter anderem einen Drohnenangriff auf US-Truppen in der Nähe des Flughafens in Erbil im Nordirak für sich. Laut der Generaldirektion für Terrorismusbekämpfung im Irak wurde die Drohne abgeschossen. Örtlichen Medien zufolge soll es bereits der dritte Angriff auf US-Kräfte in Erbil seit Samstag gewesen sein. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben proiranische Milizen verstärkt US-Stützpunkte im Irak und in Syrien angegriffen.