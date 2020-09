Mittelmeer-Gipfel : Neuer Schlagabtausch zwischen Macron und Ankara

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußert sich bei einer Pressekonferenz in Ajaccio auf Korsika. Foto: Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Ajaccio/Ankara Im östlichen Mittelmeer schwelt ein gefährlicher Konflikt um Erdgasbohrungen. Frankreichs Staatschef Macron fordert „rote Linien“ - und eine entschlossene Haltung der Europäer. Aus Ankara kommt der Vorwurf der Arroganz.

Die Türkei sei kein Partner mehr in der Region des östlichen Mittelmeers, sagte Macron am Donnerstag in Ajaccio auf der Mittelmeerinsel Korsika. Die Türkei reagierte umgehend mit harscher Kritik auf die Äußerungen des mächtigsten Franzosen.