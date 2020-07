Streit um Corona-Milliarden : Neuer Verhandlungsvorschlag beim EU-Gipfel

Brüssel Die Milliardenverhandlungen gehen weiter: Am ersten Tag des Sondergipfels scheiterten die EU-Staaten an einer Einigung auf einen Corona-Aufbauplan. Nun liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch.

Zuvor hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte vor der Fortsetzung des EU-Gipfels zu den Corona-Milliardenhilfen auf die Notwendigkeit von Reformen in den bedürftigen Ländern gepocht.

„In einem Krisenmoment muss man solidarisch sein mit Ländern, die es noch schwerer haben als wir“, betonte Rutte am frühen Samstagmorgen nach der ergebnislosen ersten Runde der Beratungen in Brüssel. „Gleichzeitig sage ich dann, was unternehmen wir, damit diese Länder notwendige Reformen durchführen und wie können wir das festnageln, dass die auch stattfinden.“ Mit dem Ruf nach Reformen ständen die Niederlande nicht alleine da, bei der Frage der Überprüfbarkeit von Reformen gebe es nur eine kleine Gruppe von Unterstützern.