Regierung Neues Kabinett in Thailand vereidigt

Fast vier Monate nach der Parlamentswahl in Thailand ist in Bangkok das neue Kabinett von Ministerpräsident Srettha Thavisin vereidigt worden. Srettha und seine 34 Minister legten am Dienstagnachmittag ihren Amtseid vor König Maha Vajiralongkorn ab. Zum Kabinett gehören fünf Frauen. Srettha übernimmt auch den Posten des Finanzministers. Der 60-Jährige von der Partei Pheu Thau war vor zwei Wochen nach einer schwierigen Regierungsbildung vom Parlament zum neuen Premier gewählt worden.