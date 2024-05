Französisches Überseegebiet Neukaledonien-Krise: Macron hält strittige Reform zurück

Macron forderte von den politischen Kräften vor Ort, in den kommenden Stunden und Tagen zu einem Ende der Blockaden aufzurufen. „Der Weg in die Zukunft ist von der Glut blockiert.“ Anschließend solle der aktuell geltende Ausnahmezustand aufgehoben werden und der politische Dialog wieder beginnen. In einem Monat wolle er dann erneut auf die Situation schauen und Entscheidungen treffen.