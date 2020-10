Inselgruppe im Südpazifik : Neukaledonien stimmt für Verbleib bei Frankreich

Das französische Überseegebiet Neukaledonien stimmte am Sonntag zum zweiten Mal nach 2018 über seine Unabhängigkeit ab. Foto: Mathurin Derel/AP/dpa

Nouméa/Paris Das französische Überseegebiet Neukaledonien stimmte zum zweiten Mal nach 2018 über seine Unabhängigkeit ab. Wie beim ersten Votum auf dem Archipel im Südpazifik haben sich die Bürger erneut für den Verbleib bei Frankreich ausgesprochen.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron begrüßte in Paris das Ergebnis. Das sei ein „Zeichen des Vertrauens in die französische Republik“, erklärte der 42-Jährige. Den Anhängern einer Unabhängigkeit sagte er, das Neukaledonien der Zukunft solle gemeinsam geschaffen werden. „Ein drittes Referendum ist möglich.“ 2022 ist nach früheren Abmachungen mit Paris noch eine weitere Volksabstimmung möglich. Auch Macrons rechtspopulistische Gegnerin Marine Le Pen begrüßte via Twitter den Ausgang des Votums.