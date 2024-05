Unglück Neun Tote und 50 Verletzte bei Wahlkampf-Event in Mexiko

Der Präsidentschaftskandidat Jorge Álvarez Maynez von der kleinen Mitte-links-Partei Movimiento Ciudadano stand mit einer Bürgermeisterkandidatin und anderen Menschen auf der Bühne, als es zum Unglück kam. Er blieb unverletzt. In den sozialen Netzwerken kursierten Videos, die zeigten, wie die Struktur auf das Publikum stürzte und Panik ausbrach. In Mexiko finden am 2. Juni Präsidenten-, Parlaments- und Regionalwahlen statt.