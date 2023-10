Parlamentswahl Neuseeland wählt: Lange Schlangen vor Wahllokalen

In Umfragen lag bis zuletzt die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Luxon (53) vorne, die nach sechs Jahren in der Opposition zurück an die Macht will. Die sozialdemokratische Labour-Partei regiert seit 2017 und seit Januar diesen Jahres mit Chris Hipkins (45) als Ministerpräsident, nachdem seine in aller Welt bekannte Vorgängerin Jacinda Ardern überraschend ihr Amt niedergelegt hatte.