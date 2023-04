US-Universität Neuseelands Ex-Regierungschefin Ardern geht nach Harvard

Im Anschluss an ihr Semester in den USA will Ardern zurückkehren. „Neuseeland ist schließlich Heimat!“, schreib sie auf Instagram. Wegen ihrer empathischen Art hatte sich die Politikerin auch international einen Namen gemacht. Besonders aber ihr Umgang mit den blutigen Attentaten von Christchurch im Jahr 2019 brachte ihr viel Anerkennung. Damals hatte ein Rechtsextremist in zwei Moscheen 51 Muslime erschossen. Anfang April wurde sie zur Sondergesandten für den sogenannten „Christchurch Call“ ernannt. Die globale Initiative bekämpft terroristische und extremistisch-gewaltsame Inhalte im Netz.