Anklage in mehreren US-Bundesstaaten Fünf Prozesse gegen Ex-US-Präsident Donald Trump

New York · Das Spektakel um die mögliche Anklage gegen Donald Trump in New York verblasst gegenüber den potenziellen Konsequenzen der Ermittlungen in Georgia und Washington. Der Ex-Präsident könnte bald vor fünf Gerichten gleichzeitig stehen.

21.03.2023, 19:00 Uhr

Menschen protestieren vor dem Büro des Bezirksstaatsanwalts gegen die erwartete Anklageerhebung gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump. Foto: dpa/Eduardo Munoz Alvarez

Von Thomas Spang

Rund um den Gerichtspalast an der 100 Centre Street von Manhattan herrschte gespannte Ruhe vor der Entscheidung des Chefankläger Alvin Bragg, ob Donald Trump als erster ehemaliger Präsident vor einem Strafgericht angeklagt wird. Obwohl Trump den Eindruck erweckt hatte, eine Vorführung vor den Haftrichter sei für Dienstag zu erwarten, waren seinem Protest-Aufruf nur wenige Anhänger gefolgt. Für den Fall der Fälle errichtete die New Yorker Polizei Absperrgitter um das Gericht.