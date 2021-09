Terroranschläge : New York gedenkt mit Schweigeminute des 11. September

Rauch steigt von den brennenden Zwillingstürmen des World Trade Centers auf, nachdem entführte Flugzeuge am 11. September 2001 in New York City in die Türme gestürzt waren. Foto: Richard Drew/AP/dpa

New York Genau 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September haben Menschen in New York im Beisein von US-Präsident Biden eine Schweigeminute gehalten. Auch Überlebende und Angehörige von Opfern waren dabei.



Im Beisein von US-Präsident Joe Biden hat New York am Samstag an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert.

Um 8.46 Uhr (Ortszeit) begann eine Schweigeminute an dem Ground Zero genannten Anschlagsort im Süden Manhattans - genau zu der Zeit, an der islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen in den Nordturm des World Trade Centers in New York gesteuert hatten. Insgesamt kamen bei den Anschlägen fast 3000 Menschen ums Leben.

Angehörige verlesen Namen aller Opfer

Nach der Schweigeminute begannen Angehörige mit der Verlesung der Namen aller Opfer. An die Anschläge solle nicht mit Zahlen oder Daten erinnert werden, sondern es solle an „ganz normale Menschen“ gedacht werden, sagte Mike Low, dessen Tochter Sara als Flugbegleiterin in einem der Flugzeuge gearbeitet hatte. „In den vergangenen 20 Jahren hat meine Familie unglaubliches Leid erfahren bei dem Gedanken an die Leben, die nicht mehr gelebt werden konnten.“

Low erinnerte aber auch daran, dass Menschen, insbesondere Rettungskräfte, damals „über sich hinaus gewachsen seien“. Unterbrochen wurde die Verlesung der Namen von einer zweiten Schweigeminute - genau zu der Zeit, in der an jenem Septembertag 2001 ein zweites Flugzeug in den Südturm geflogen war. Danach sang der US-Musiker Bruce Springsteen sein Lied „I'll See You In My Dreams“.

Auch Obamas und Clintons anwesend

Zur Trauerfeier an der heutigen Gedenkstätte kamen neben dem Präsidenten und First Lady Jill Biden auch zahlreiche Angehörige von Opfern sowie Überlebende. Auch die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton waren mit ihren Ehefrauen anwesend. Vor der Schweigeminute hatte ein Chor die US-Nationalhymne gesungen.

Bei den Angriffen steuerte ein weiteres Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers. Beide Türme stürzten dann in sich zusammen. Eine dritte Maschine lenkten die Terroristen in den südwestlichen Teil des US-Verteidigungsministeriums nahe Washington. Flugzeug Nummer vier stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Der Drahtzieher der Anschläge, Osama bin Laden, wurde 2011 von US-Spezialeinheiten getötet.

(dpa)