Mittelamerika : Nicaragua schickt 222 politische Gefangene in die USA

Nicaragua schickt 222 politische Gefangene in die USA

Washington/Managua Die USA drangen immer wieder auf die Freilassung. Nun hat Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega Hunderte aus politischen Gründen Inhaftierte in die USA bringen lassen.

Die Regierung von Nicaragua hat mehr als 200 als politisch bezeichnete Gefangene freigelassen und in die USA geschickt. US-Außenminister Antony Blinken teilte mit, die 222 Betroffenen seien am Donnerstag an einem Flughafen nahe Washington angekommen.