Kommentar zur Wahl in Frankreich Nicht gut für Europa

Meinung · In die Freude über den Stopp des rechtspopulistischen Durchmarschs in Frankreich mischt sich die Erkenntnis, dass die Pläne der Wahlsieger von links Macrons Kurs in Europa und Nato ebenfalls auszubremsen drohen. Das ist keine gute Nachricht, kommentiert unser Korrespondent.

Von Gregor Mayntz

08.07.2024 , 18:00 Uhr

Hat seine Ziele nicht komplett erreicht: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: AP/Ludovic Marin