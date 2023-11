Wahlen Niederlande für „Pitbull auf Hacken“ oder „Heiliger Pieter“?

„Omtzigt ist ein Phänomen“, sagt Sheila Sitalsing, politische Kommentatorin der Zeitung „De Volkskrant“. „Er ist langweilig, farblos, eine Art Anti-Held.“ Entscheidungsfreudig ist er auch gerade nicht. Er zweifelt sogar, ob er überhaupt Premier werden will. „Mir geht es um den Inhalt, nicht um die Macht“, sagt er. Omtzigt will, dass das Land anders und besser geführt wird. Sein Hauptthema ist zu alledem auch so sexy wie ein Heißwasserboiler: Erneuerung der Verwaltung.