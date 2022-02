Pandemie : Niederlande heben meiste Corona-Maßnahmen auf

Menschen beim Einkaufen im Zentrum von Amsterdam. Foto: Ana Fernandez/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Den Haag „Das Land wird wieder geöffnet“, frohlockt der niederländische Gesundheitsminister. Die Regierung bereitet weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor.

„Das Land wird wieder geöffnet“, sagte Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Dienstagabend in Den Haag. Angesichts zurückgehender Infektionszahlen gebe es Grund für Optimismus, erklärte Kuipers. „Aber wir müssen realistisch sein. Corona ist nicht weg.“ Er rief die Bürger weiter zu Vorsicht auf.

Die Rückkehr zur Normalität geschieht in zwei Schritten. Nach der ersten Lockerung an diesem Freitag folgt am 25. Februar der voraussichtlich letzte Schritt. Dann werde die Maskenpflicht weitestgehend abgeschafft und auch der Corona-Pass, hieß es. Mit dem Pass müssen Besucher von Gaststätten, Kultur und Sport zurzeit noch nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.