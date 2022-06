Anschlag bei Gottesdienst : Nigeria: Dutzende Tote bei Angriff auf katholische Kirche

Eine Kirche in Nigeria (Archivbild). Der Norden des westafrikanischen Landes ist überwiegend muslimisch geprägt, der Süden dagegen überwiegend christlich. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

Lagos Während des Sonntagsgottesdienstes an Pfingsten stürmen Bewaffnete eine Kirche in der nigerianischen Stadt Owo. Der Gouverneur spricht von einem „abscheulichen“ Anschlag - wer dahintersteckt, ist noch unklar.

Bei einem Angriff auf eine katholische Kirche im Südwesten Nigerias sind am Pfingstsonntag Dutzende Menschen getötet worden. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Ondo geschah der Angriff in der Stadt Owo während des Sonntagsgottesdienstes in der Kirche St. Francis.