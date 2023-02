Wahlen : Nigerias Präsidentschaftswahl zieht sich in zweiten Tag

Abuja Über 87 Millionen Menschen durften abstimmen: Doch die Wahl in Afrikas größte Demokratie zieht sich hin. Auch heute noch kam es zu Abstimmungen. Am Abend soll es erste gebündelte Ergebnisse geben.

Am Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Afrikas bevölkerungsreichstem Staat Nigeria haben sowohl weiterhin verspätete Abstimmungen als auch Auszählungen stattgefunden. Die Wahlbehörde INEC kündigte am Sonntagmittag für den Abend erste gebündelte Ergebnisse aus den 36 Bundesstaaten an. Zugleich wurde in mehreren Staaten am Sonntag weiterhin gewählt, nachdem Wahllokale am eigentlichen Wahltag am Samstag wegen der Sicherheitslage sowie logistischer Probleme verspätet oder gar nicht öffnen konnten. Wähler standen bis spät in die Nacht an.