Globaler Konflikt : Nordkorea droht den USA und Südkorea wegen Militärübungen

Auf diesem Archivbild vom 2. März 2019 nimmt Kim Yo Jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, an einer Kranzniederlegung im Ho-Chi-Minh-Mausoleum in Hanoi, Vietnam, teil. Foto: Jorge Silva/Pool Reuters via AP/dpa

Seoul Immer wieder lässt Nordkorea die Säbel gegenüber seinen Nachbarn und den USA rasseln - so preist auch die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, die militärischen Fähigkeiten ihres Landes.

Die Erklärung Kim Yo Jongs folgte auf Berichte südkoreanischer Medien, wonach Südkorea und die USA ihre Sommerübungen am kommenden Montag in geringerem Umfang beginnen. Im Mittelpunkt der elftägigen Kommandoübung sollen demnach Computersimulationen stehen. Davor gebe es vier Tage lang ein gemeinsames Krisenmanagement-Training, das am Dienstag gestartet sei. Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten als Abschreckung gegen Bedrohungen durch Nordkorea stationiert.