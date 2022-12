Ostasien : Nordkorea droht Japan wegen neuer Sicherheitsstrategie

Seoul Japans Regierung will angesichts des chinesischen Machtstrebens und der nordkoreanischen Raketentests den Verteidigungshaushalt deutlich aufstocken. Pjöngjang reagiert prompt - und kündigt Gegenmaßnahmen an.

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat die Pläne des Nachbarlandes Japans für eine massive Aufrüstung kritisiert und mit unbestimmten Gegenmaßnahmen gedroht. Das Außenministerium in Pjöngjang beschuldigte die Regierung in Tokio am Dienstag, sich die Kapazitäten für einen Erstschlag gegen andere Länder aneignen zu wollen und eine „ernsthafte Sicherheitskrise“ zu erzeugen.