Konflikte : Nordkorea nennt Vorschlag zu Kriegsende-Erklärung gute Idee

Seoul Die Funkstille sollte längst beendet sein, doch es kriselte weiter zwischen den beiden koreanischen Staaten. Nun gibt es Zeichen aus dem Norden für eine mögliche Annäherung - aber unter Bedingungen.

Zugleich warf sie Südkorea vor, Nordkorea in der Vergangenheit provoziert und immer wieder kritisiert zu haben. Falls Südkorea seine feindselige Haltung ablege, könne Pjöngjang „konstruktive Diskussionen“ über die Entwicklung der Beziehungen führen, wurde Kim am Freitag von den Staatsmedien zitiert.

Moon hatte am Dienstag in der UN-Vollversammlung in New York eine rasche Wiederaufnahme der Gespräche mit dem weithin isolierten Nachbarland Nordkorea gefordert. Außerdem schlug er vor, dass beide koreanischen Staaten mit den USA und eventuell auch zu viert mit China zusammenkommen sollten, um nach dem 1953 vereinbarten Waffenstillstand den Korea-Krieg offiziell für beendet zu erklären. Die koreanische Halbinsel befindet sich völkerrechtlich noch immer im Kriegszustand, weil noch kein Friedensvertrag geschlossen worden ist.