Atomwaffenfähige Waffe : Nordkorea testet erneut Rakete - Südkorea reagiert besorgt

Seoul/New York Die USA und andere Länder im UN-Sicherheitsrat kritisieren Nordkoreas Raketentest von vergangener Woche. Pjöngjang antwortet mit einem neuen Waffentest.

Nordkorea habe am Morgen in der Nordprovinz Chagang eine Rakete in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilte der Generalstab des südkoreanischen Militärs mit. Dabei habe es sich möglicherweise um eine ballistische Rakete gehandelt. Demnach flog der Flugkörper weiter und deutlich schneller als die Rakete, die Nordkorea in der vergangenen Woche erprobt hatte.