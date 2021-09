Kim Jong Un : Nordkorea will wieder mit Seoul kommunizieren

Auf diesem von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellten Foto spricht der Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, während einer Parlamentssitzung in Pjöngjang. Der Inhalt dieses Bildes kann nicht unabhängig überprüft werden. Foto: Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

Seoul Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschuldigt Südkorea, eine „Konfrontationshaltung“ zu haben. Doch will er die Kommunikation zum Nachbarn wiederaufnehmen.

Machthaber Kim Jong Un warf dem Nachbarland in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang am Mittwoch vor, sich „sklavisch“ zu seinem Verbündeten USA zu verhalten und für den Stillstand in den innerkoreanischen Beziehungen verantwortlich zu sein. Es sei jedoch der Wunsch aller Koreaner, dass sich die Beziehungen wieder verbesserten. Kim habe die Absicht geäußert, dass zuerst die Kommunikationslinien Anfang Oktober wiederhergestellt würden, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag.