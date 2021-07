Terrorismus : Norwegen gedenkt der Opfer des Breivik-Terrors

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg (v.l.), Kronprinz Haakon Magnus und seine Frau, Prinzessin Mette-Marit, sowie Astrid Hoem, Vorsitzende der AUF, und Lisbeth Kristine Royneland, Leiterin der nationalen Unterstützungsgruppe, nehmen in Oslo an einer Gedenkfeier teil. Foto: Geir Olsen/NTB/dpa

Oslo Vor zehn Jahren riss die Wahnsinnstat eines Rechtsextremisten eine tiefe Wunde in die kollektive Seele Norwegens. Zum Jahrestag der Breivik-Anschläge geht der Kampf gegen Hass und Bedrohungen von rechts weiter.

Jeder einzelne Name schmerzt. All diese 77 überwiegend jungen Menschen, deren Namen an diesem Nachmittag auf der Insel Utøya verlesen werden, sind vor genau zehn Jahren an diesem Ort oder zuvor im Osloer Regierungsviertel ums Leben gekommen.