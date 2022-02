Schutzmaßnahmen : Norwegen hebt letzte Corona-Beschränkungen auf

Oslo In dem skandinavischen Land fallen nach kräftigen Lockerungen nun auch die allermeisten weiteren Beschränkungen weg - darunter die Maskenpflicht und die Abstandsregel.

Norwegen verabschiedet sich nach Dänemark und Schweden von so gut wie allen verbliebenen Corona-Maßnahmen.

Nach einer kräftigen Lockerung vor knapp zwei Wochen fallen nun auch die allermeisten weiteren Beschränkungen in dem skandinavischen Land weg, darunter die Maskenpflicht und die Ein-Meter-Abstandsregel. „Abstand zwischen uns ist nicht mehr länger notwendig“, sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre in Oslo. Symbolisch für die Aufhebung der Maskenpflicht steckte er seinen Mund-Nasen-Schutz in die Innentasche seines Sakkos.