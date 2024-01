Kriminalität Notstand in Papua-Neuguinea nach schweren Unruhen

Vor allem in der Hauptstadt Port Moresby regierte am Mittwoch stundenlang das Chaos, nachdem viele Sicherheitsbeamte wegen einer Panne bei ihrer Gehaltsauszahlung die Arbeit niedergelegt hatten. Das nutzten Hunderte Menschen aus: Zahlreiche Geschäfte wurden geplündert, Autos und Läden gingen in Flammen auf. In anderen Landesteilen kam es ebenfalls zu Ausschreitungen. „Ich appelliere an die Menschen in diesen Orten, sich bewusst zu machen, dass dies unser Land ist und dass wir Verantwortung für es übernehmen müssen“, sagte Marape.